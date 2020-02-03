Мосгорсуд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в доведении пасынка до самоубийства

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом до 12 марта Ирину Воропаеву, обвиняемую в доведении до самоубийства своего несовершеннолетнего пасынка. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы. Воропаева останется под стражей до 12 марта", - сказал собеседник агентства.

Ей предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение несовершеннолетнего до самоубийства"). Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание от восьми до 10 лет заключения. По данной статье дела в отношении законных представителей несовершеннолетних в РФ возбуждают крайне редко.

Ранее адвокат заявляла ТАСС, что, с ее точки зрения, следствие ведется необъективно. В частности, следователь не представил сведений, что Воропаева умышленно доводила пасынка до самоубийства. По ее словам, женщина пыталась спасти мальчика. Вину Воропаева не признает. В свою очередь представители потерпевших настаивают на виновности женщины.

Воропаева проживала с мужем и 14-летним пасынком в элитном поселении Вороновское в Новой Москве. Соседи и знакомые характеризуют эту семью как благополучную. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом для суицида подростка могли стать упреки и издевательства мачехи, которая требовала от него придерживаться особой диеты из-за лишнего веса. Перед суицидом, говорится в материалах, мальчик написал предсмертную записку.

Трагедия получила широкую огласку в СМИ. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.