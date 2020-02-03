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Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту Мадрида

В Государственном управлении аэропортов сообщили, что борт приземлился без инцидентов

МАДРИД, 3 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Canada совершил в понедельник экстренную посадку в аэропорту испанской столицы из-за технических проблем. Сообщение об этом разместило Государственное управление аэропортов на своей странице в Twitter.

"Самолет приземлился в мадридском аэропорту Барахас без инцидентов, механики оценивают состояние воздушного судна", - отмечается в публикации. Авиалайнер провел несколько часов в небе над Мадридом, вырабатывая топливо. Ранее аэронавигационное управление страны проинформировало, что у самолета были зафиксированы технические проблемы. По данным газеты 20minutos, на борту находились около 130 человек.

К месту посадки прибыли врачи. Взлетно-посадочная полоса будет заблокирована в течение некоторого времени, что может привести к задержкам рейсов.

Государственное управление аэропортов Испании ранее уточнило в Twitter, что речь идет об авиалайнере компании Air Canada, который направлялся из Мадрида в Торонто. Как сообщили в испанском профсоюзе пилотов, Boeing 767 "потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило объявить аварийную ситуацию".

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