На западе Грузии при пожаре погибла женщина и четверо детей

ТБИЛИСИ, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек, четверо из которых дети, погибли в результате пожара в одном из жилых домов в городе Багдати (край Имерети) в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"К нам поступило сообщение о пожаре. Примерно за шесть минут на месте оказались шесть пожарно-спасательных бригад. Когда пожар был локализован, наши сотрудники вошли в дом и обнаружили тела одной женщины и четверых детей", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства, добавив, что на данный момент ведутся ликвидационные работы.

Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает, что погибшие являются членами одной семьи. На месте находится губернатор края Звиад Шаламберидзе. По факту ведется следствие. Причины возгорания выясняются.