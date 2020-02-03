За день в Петербурге из-за угроз минирования проверили около 200 объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Проверки прошли в понедельник примерно в 200 различных объектах с массовым пребыванием людей в Санкт-Петербурге из-за анонимных угроз минирования, все сообщения оказались ложными. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сегодня было проверено около 200 объектов, [из них] эвакуировано около 2 тыс. человек. Все [сообщения] ложные", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проверки проводились в 10 районных судах, 50 детских садах, также проверено около 30 медучреждений, торговые центры и метро.

В понедельник в Петербурге районные суды трижды получали сообщения о минировании от анонимных отправителей, людей из них также эвакуировали трижды, все угрозы оказались ложными.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы ложные. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о заложенных бомбах.