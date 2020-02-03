{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

За день в Петербурге из-за угроз минирования проверили около 200 объектов

Все сообщения оказались ложными, сообщил источник в экстренных службах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Проверки прошли в понедельник примерно в 200 различных объектах с массовым пребыванием людей в Санкт-Петербурге из-за анонимных угроз минирования, все сообщения оказались ложными. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сегодня было проверено около 200 объектов, [из них] эвакуировано около 2 тыс. человек. Все [сообщения] ложные", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проверки проводились в 10 районных судах, 50 детских садах, также проверено около 30 медучреждений, торговые центры и метро.

В понедельник в Петербурге районные суды трижды получали сообщения о минировании от анонимных отправителей, людей из них также эвакуировали трижды, все угрозы оказались ложными. 

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы ложные. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о заложенных бомбах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Дагестане автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком
Виновника ДТП задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС