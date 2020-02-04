Прокуратура Франции не исключает, что нападение в жандармерии Дьеза может быть терактом

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Нападение, совершенное в понедельник военным в здании жандармерии в коммуне Дьез на северо-востоке Франции, может быть терактом. Об этом сообщил журналистам прокурор города Мец Кристьян Меркюри.

"Необходимо связать факты произошедшего с телефонным звонком, поступившим в оперативный центр жандармерии от человека, который назвал себя военным и заявил, что в Дьезе планируется атака", - сказал прокурор. По его словам, позвонивший также сказал, что "представляет террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"В настоящий момент окончательного подтверждения, что эти события связаны, нет, но прокуратура Меца находится в контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой Парижа", - заявил Меркюри.

В понедельник 19-летний военный, вооруженный ножом, совершил нападение на полицейского в жандармерии Дьеза (департамент Мозель). Сотрудник полиции получил ранение в руку и был госпитализирован в местную больницу. Защищаясь от нападавшего, полицейский сначала использовал газовый баллончик, а после этого применил огнестрельное оружие.

В результате нападавший был ранен. Следствие в настоящий момент устанавливает все обстоятельства этого происшествия. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в своем Twitter отметил "профессионализм, с которым действовал жандарм для задержания злоумышленника".