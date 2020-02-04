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Обрушение СКК в Петербурге

Власти Петербурга сообщили, что ответственность за СКК лежит на концессионере

"СКА-Арена" является инвестором реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский" к чемпионату мира по хоккею в 2023 году
Описание
© Валентин Егоршин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Ответственность за работы на спортивно-концертном комплексе (СКК) "Петербургский", где 31 января произошло обрушение кровли при демонтаже, лежит на концессионере - компании "СКА-Арена", которая является инвестором его реконструкции к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, который курирует проект.

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"В рамках законодательства после подписания соглашения ответственность в полном объеме за все действия с объектом ложится на концессионера. По концессионному соглашению инвестор вправе проводить работы по реализации проекта, в том числе и демонтажные, без уведомления или дополнительного согласования, инвестор имеет право проводить реконструкцию здания СКК, что включает в себя изменение параметров объекта, а также демонтаж, замену и (или) восстановление несущих строительных конструкций", - сказала представитель пресс-службы.

Она уточнила, что город выполнил все обязательства по подготовке территории и здания СКК для передачи концессионеру. "В пятницу оперативно по следам ЧП мы направили запрос концессионеру от имени концедента. Дальше будем действовать в рамках заключенного соглашения", - отметил в понедельник журналистам сам Соколов.

Правительство Санкт-Петербурга в январе подписало с компанией "СКА-Арена" концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК. Завершить работы по реконструкции комплекса планируется в мае 2023 года. Как отметил в понедельник Соколов, оснований для расторжения соглашения на данный момент нет.

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывали 56 несущих колонн, на пандусе главного входа были установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт". В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты мировых звезд. В 1988 году научно-техническое общество Франции включило СКК в список величайших инженерных достижений XX века благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.

На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Правительство Санкт-Петербурга в январе подписало с компанией "СКА-Арена" концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение СКК в Петербурге
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