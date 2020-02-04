Пожилая женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел ночью во вторник в частном жилом доме в городе Гурьевске Кемеровской области. На месте происшествия обнаружили погибшими четырех человек, в том числе троих детей, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Четверо погибших: женщина 1950 года рождения, мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области ТАСС рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 02:28 по местному времени (22:28 мск 3 февраля). На момент прибытия пожарных весь дом уже был охвачен огнем. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 13 человек, использовалось пять единиц техники. Причины ЧП устанавливаются.