В Мексике восемь человек погибли при нападении на игровой салон

МЕХИКО, 4 февраля. /ТАСС/. Группа неизвестных лиц открыла в понедельник огонь по посетителям игрового салона в городе Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом сообщило в своем Twitter региональное управление общественной безопасности. Жертвами атаки стали восемь человек, в том числе двое детей.

"Вместе с министерством обороны, Национальной гвардией и прокуратурой региона мы усилили режим работы после нападения в районе Ла-Магдалена", - указало ведомство. Сведений о мотивах расправы обнародовано не было.

Участники атаки скрылись с места преступления, власти ведут их поиск.

В минувшее воскресенье в Уруапане было обнаружено тайное захоронение с останками по меньшей мере 11 человек.

Согласно данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, в 2019 году в Мексике было совершено не менее 35,5 тыс. умышленных убийств. Речь идет о рекордном числе преступлений такого рода за все время их учета на федеральном уровне. Власти страны в конце 2019 года признали, что не достигли поставленных целей в борьбе с криминалом.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января пообещал, что правительство добьется снижения уровня преступности к 1 декабря текущего года.