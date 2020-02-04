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В посольстве РФ заявили, что россияне не пострадали при стрельбе в автобусе в Калифорнии

По данным полиции, один человек погиб, пятеро получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в США не располагает информацией о том, что при стрельбе в автобусе в штате Калифорния могли пострадать россияне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на странице консульского отдела дипмиссии в Twitter.

Ранее в тот же день неизвестный открыл огонь в автобусе, который следовал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. По данным полиции, один человек погиб, пятеро получили ранения и были госпитализированы.

Российские дипломаты уточнили, что сведений о пострадавших соотечественниках не поступало. "Находимся в контакте с властями США", - отмечается в заявлении.

По словам полицейских, стрелявшего обезоружили сами пассажиры. Он задержан. Имя подозреваемого не разглашается.

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