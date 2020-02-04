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Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн рублей за помощь уклонисту от службы в армии

Его также на три года лишили права заниматься врачебной деятельностью

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор заведующему урологическим отделением "Красноярской межрайонной клинической больницы №4", оштрафованному на 3 млн рублей за ложный диагноз призывнику. Также он лишен права три года заниматься врачебной деятельностью, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Кировским районным судом города Красноярска доктор признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде штрафа в размере трех млн рублей и права заниматься врачебной деятельностью на три года. Чеботарев И.А. обжаловал данный приговор. Решением Красноярского краевого суда приговор первой инстанции оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, медик за 50 тыс. рублей поставил призывнику из Красноярска ложный диагноз. Это было выявлено сотрудниками управления ФСБ по Центральному военному округу и краевого главка МВД.

В отношении уролога возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК России ("Получение взятки").

Теги
РоссияКрасноярский край
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