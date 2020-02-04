Адвокат заявил, что СК не нашел доказательств мошенничества в деле совладельца "Юлмарта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи пришли к выводу, что в деле совладельца компании "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, который до конца 2018 года находился под домашним арестом, отсутствуют признаки мошенничества. Как сообщил ТАСС адвокат Костыгина Константин Добрынин, в СК решили, что в действиях бизнесмена есть признаки преступления, предусмотренного статьей о причинении ущерба без хищения, теперь расследованием занимается полиция.

В конце 2018 года суд, удовлетворив ходатайство защиты, выпустил Костыгина под залог в размере 25 млн рублей. Тогда же сообщалось, что расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвинили бизнесмена, завершено. После этого прокуратура дважды отказывала следствию в утверждении обвинительного заключения в отношении Костыгина и возвращала дело в СК, рассказал адвокат.

"После этого уголовное дело направлено следователем с постановлением об определении подследственности. Основанием для такого решения послужило то, что, по мнению следователя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в действиях Костыгина отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), о чем мы говорили всегда, но действия обвиняемого якобы могут содержать признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение ущерба без признаков хищения"), что также абсурдно. Данное преступление относится к компетенции следственных органов МВД. Уголовное дело было принято к производству ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области", - сказал Добрынин.

По словам адвоката, следственные действия с участием обвиняемого не проводятся, как и иные следственные действия в рамках дела.

Ранее в СК заявляли, что весной 2016 года Дмитрий Костыгин, по версии следствия, заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии, согласно которому предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом он не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом состоянии НАО "Юлмарт", а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал процедуру банкротства в отношении интернет-ретейлера "Юлмарт". Соответствующий иск подал миноритарный акционер компании Олег Морозов, перекупивший часть долга "Юлмарта" у Костыгина.