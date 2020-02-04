Самолет авиакомпании "Победа" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Уфы

УФА, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы, пострадавших нет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аэропорта.

"В 07:24 (05:24 мск) воздушное судно авиакомпании "Победа", следующее рейсом DP-436 по маршруту Уфа - Внуково в момент разворота на торце ИВПП краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы ИВПП перед занятием исполнительного старта", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на борту Boeing 737-800 находились 183 пассажира и шесть членов экипажа. Сейчас самолет отбуксирован к месту стоянки, с пассажирами работают представители авиакомпании.

Вылет задержан почти на три часа. Аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на прием и выпуск воздушных судов.