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В Забайкалье пресекли контрабанду 20 золотых слитков стоимостью более 3,5 млн рублей

Слитки обнаружили в машине российского туриста, который выезжал в Китай

ТАСС, 4 февраля. Сотрудники таможенного поста в Забайкальске пересекли вывоз 20 золотых слитков, спрятанных в автомобиле российского туриста, направлявшегося в Китай, возбуждено дело. Об этом сообщается во вторник на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"20 слитков обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в легковом автомобиле у российского туриста, который выезжал в Китай. <...> Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Золотые слитки обнаружили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Таможенники обнаружили под пластиковой панелью салона автомобиля два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем, общим весом более 1,2 кг. В одном из них было девять слитков, изготовленных кустарным способом, в другом - 11.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов"), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на 7 лет и штраф 1 млн рублей.

Теги
РоссияКитайЗабайкальский край
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