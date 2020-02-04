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Шесть человек отравились угарным газом в поселке Лоо в Сочи

Среди них трое детей

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в частном доме в поселке Лоо в Сочи. Об этом во вторник сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 06:50 мск 4 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что в Лазаревском районе в поселке Лоо в частном доме произошло отравление угарным газом шести человек, из них трое - дети", - сообщили в главке.

В управлении добавили, что предварительной причиной происшествия стал неисправный генератор. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Сочи.

Теги
РоссияКраснодарский край
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