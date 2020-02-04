В России пресечена деятельность сети лжеавтосалонов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, которая была организована в разных регионах России под видом автосалонов. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, жертвами мошенников стали более 300 человек, ущерб которых составил свыше 100 млн рублей.

"Пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве при реализации автотранспортных средств, - сказала она. - Установлено, что злоумышленники действовали с 2017 года на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны".

По данным МВД, подозреваемые брали у клиентов автомобили с сопроводительными документами под реализацию. Они обещали продать их за короткое время и на выгодных условиях, однако выполнять взятые на себя обязательства перед людьми не собирались. В итоге автовладельцы были лишены машин и денег. "Всего от противоправных действий пострадало более 300 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 млн рублей", - сказала представитель МВД.

По данному делу возбуждены уголовные дела по ст.159 ("Мошенничество) и 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ. Шесть фигурантов в настоящее время арестованы, два активных участника сообщества объявлены в розыск. Другие возможные участники преступного сообщества устанавливаются.