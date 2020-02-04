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В жилом доме в Кунгуре обрушился потолок

В результате ЧП пострадал мужчина

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Потолок обрушился в жилом кирпичном доме в городе Кунгуре Пермского края. Об этом во вторник сообщается на сайте МЧС России по региону.

"Пострадал один мужчина. Его извлекли [из-под упавших строительных конструкций] и доставили в больницу. Детей [среди пострадавших] нет", - сказала собеседница агентства.

Всего в доме проживало пять человек, четверо из них самостоятельно покинули здание. Решается вопрос с их временным размещением. Сейчас они будут находиться в маневренном фонде.

ЧП произошло в 10:30 (08:30 мск). Причина случившегося устанавливается.

В новость внесены изменения (10:25 мск) - добавлена информация о пострадавших.

Теги
РоссияПермский край
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