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Суд арестовал руководителя Дагестанской энергосбытовой компании по делу о мошенничестве

Эльдар Гаджибабаев будет находиться под стражей до 28 марта включительно

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы арестовал руководителя Дагестанской энергосбытовой компании (находится под управлением "Россети Северный Кавказ") Эльдара Гаджибабаева в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Кировским районным судом Махачкалы избрана Эльдару Гаджибабаеву мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания, то есть по 28 марта включительно", - сообщил собеседник.

В ноябре прошлого года оперативники проводили выемку документов в Дагестанской энергосбытовой компании. Она была связана с начислением задолженности на несуществующих абонентов в целях сокрытия хищений электроэнергии и полученных за нее денежных средств. Проверка со стороны силовиков была инициирована компанией "Россети Северный Кавказ" после обнаружения фактов внесения корректировок в базу показаний о потреблении энергоресурса и необоснованных начислений потребителям.

Второй раз силовики пришли в компанию 29 января. Они провели оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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РоссияДагестан
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