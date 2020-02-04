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Дело полковника Захарченко

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

Адвокат Александр Горбатенко сообщил, что причина, по которой его подзащитного перевели в изолятор, пока неизвестна

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Осужденный бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где отбывает наказание. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

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"Да, действительно, Дмитрия отправили в штрафной изолятор на пять суток, он там находится с субботы. Причину этого мы пока не знаем", - сказал защитник.

По данным управления ФСИН по Республике Мордовия, 9 января в ИК-5 в Зубово-Полянском районе между Дмитрием Захарченко и другим осужденным на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн руб., лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

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РоссияДело полковника Захарченко
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