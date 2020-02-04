В Ростовской области горит кровля заброшенного цеха

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Кровля заброшенного цеха загорелась в селе Пешково Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Произошло загорание кровли одноэтажного нежилого здания - заброшенный цех, предварительно, на площади 1000 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. Горят станки и пиломатериалы", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, в 11:07 мск пожар локализовали. Как отметили в МЧС, людей внутри здания нет. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации возгорания задействованы 35 человек личного состава и 10 единиц техники.