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В Ростовской области горит кровля заброшенного цеха

Площадь пожара составляет 1000 кв. м

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Кровля заброшенного цеха загорелась в селе Пешково Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Произошло загорание кровли одноэтажного нежилого здания - заброшенный цех, предварительно, на площади 1000 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. Горят станки и пиломатериалы", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, в 11:07 мск пожар локализовали. Как отметили в МЧС, людей внутри здания нет. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации возгорания задействованы 35 человек личного состава и 10 единиц техники.

Теги
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