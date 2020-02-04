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Лукашенко: главы сахарных заводов Белоруссии создали схему поставок в Россию за взятки

По словам белорусского лидера, такого в стране еще не было

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Директора белорусских сахарных заводов создали схему поставки в Россию продукции через подставную компанию для получения взяток. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство БелТА.

Белорусский лидер пообещал, что Комитет госбезопасности в ближайшие дни подробно расскажет об этом деле. По словам Лукашенко, такого в Белоруссии "еще не было". 

"Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом, - рассказал президент. - Поставили туда своих". Лукашенко пояснил, что этому торговому дому белорусский сахар с заводов продавали по бросовым ценам. После этого, увеличив цену, сахар продавали на рынке, а директорам заводов отдавали разницу взятками.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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