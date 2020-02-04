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Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном цехе в Ростовской области

По уточненным данным, площадь пожара составила 400 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Возгорание кровли заброшенного цеха в селе Пешково Ростовской области ликвидировано, площадь пожара составила 400 кв. м. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС России.

"11:20 мск [объявлена] ликвидация. По уточненной информации, площадь пожара - 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Пожар тушили по второму рангу сложности. Горели станки и пиломатериалы. Как отметили в МЧС, людей внутри здания не было. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
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