Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном цехе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Возгорание кровли заброшенного цеха в селе Пешково Ростовской области ликвидировано, площадь пожара составила 400 кв. м. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС России.

"11:20 мск [объявлена] ликвидация. По уточненной информации, площадь пожара - 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Пожар тушили по второму рангу сложности. Горели станки и пиломатериалы. Как отметили в МЧС, людей внутри здания не было. Информация о пострадавших не поступала.