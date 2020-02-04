Суд смягчил наказание осужденному за пытки экс-начальнику Центра "Э" по Ингушетии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Свердловской области заменил на принудительные работы оставшийся срок бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по Ингушетии Тимуру Хамхоеву, который был осужден за пытки задержанных. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В 2018 году Нальчикский гарнизонный военный суд признал семерых сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший начальник ЦПЭ Хамхоев был приговорен к семи годам тюрьмы с лишением звания "майор полиции", он отбывает наказание в колонии в Нижнем Тагиле.

"Оставшееся наказание ему заменили принудительными работами, [которые займут] 2 года 10 месяцев и 27 дней, а также удержанием 15% заработной платы в доход государства", - сообщили в суде.

Пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова уточнила ТАСС, что прокуратура в ходе рассмотрения в суде возражала против удовлетворения ходатайства подсудимого. "Нижнетагильская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях внесла апелляционное представление на решение Тагилстроевского суда", - сказала она.

20 декабря Свердловский областной суд отказал Хамхоеву в условно-досрочном освобождении.

По версии следствия, с 2010-го по 2016-й осужденные при помощи пыток заставляли задержанных признаваться в хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбойных нападениях и иных преступлениях. В результате один из задержанных умер от удушения, несколько человек получили серьезные увечья. Преступники также вымогали деньги и отобрали автомобиль у иностранного гражданина под угрозой распространения позорящих его сведений.