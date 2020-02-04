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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Комитет Минторговли Казахстана подал в суд на Bek Air за нарушение прав потребителей

Из иска следует, что компания не возвращает пассажирам деньги за купленные авиабилеты

НУР-СУЛТАН, 4 февраля. /ТАСС/. Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана подал в суд на авиакомпанию Bek Air в связи с тем, что перевозчик не возвращает деньги за купленные ранее билеты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

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"31 января текущего года комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции подал иск в суд города Нур-Султана о нарушении прав потребителей услуг компании Bek Air", - говорится в сообщении.

Из иска следует, что права потребителей нарушены, поскольку компания не возвращает денежные средства за купленные авиабилеты. Всего в комитет с заявлением о нарушении своих прав обратились 20 человек, которые ранее приобрели билеты на сумму 444 434 тенге (около $1170).

24 января на своей странице в Facebook компания опубликовала заявление, в котором говорилось, что в данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены, указывалось в сообщении.

В тот же день заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что перевозчик обязан вернуть клиентам стоимость неиспользованных билетов, даже если ему придется продать имущество или взять кредит. Как он указал, сертификат летной годности компании по-прежнему приостановлен до устранения недочетов, которые ранее выявило акционерное общество "Авиационная администрация Казахстана".

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КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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