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Суд выпустил из СИЗО чиновника Минкультуры Мосолова

Павла Мосолова перевели под домашний арест, он обвиняется по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств
Павел Мосолов Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Павел Мосолов
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы изменил меру пресечения заместителю директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павлу Мосолову, обвиняемому по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств. Как уточнили ТАСС в суде, он переведен из СИЗО под домашний арест, срок которого установлен до середины февраля.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении Мосолову меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест, установив срок до 12 февраля", - сказала собеседница агентства. В конце декабря 2019 года районный суд на один месяц продлил арест всем фигурантам дела.

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