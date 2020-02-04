Суд выпустил из СИЗО чиновника Минкультуры Мосолова

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы изменил меру пресечения заместителю директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павлу Мосолову, обвиняемому по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств. Как уточнили ТАСС в суде, он переведен из СИЗО под домашний арест, срок которого установлен до середины февраля.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении Мосолову меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест, установив срок до 12 февраля", - сказала собеседница агентства. В конце декабря 2019 года районный суд на один месяц продлил арест всем фигурантам дела.