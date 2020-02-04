{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В две больницы Москвы поступили сообщения об угрозе взрыва

Объекты проверяют сотрудники оперативных служб и кинологи

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Две больницы проверяют в Москве после анонимных сообщений о минировании. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в городскую клиническую больницу им. Д.Д. Плетнева на востоке Москвы, а также городскую клиническую больницу С.П. Боткина на севере столицы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметил источник, на месте работают сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи с собаками.

Ранее во вторник шесть районных судов в Москве эвакуировали после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Кроме того, специалисты проверяют информацию о "минировании" ТРЦ на востоке Москвы, а также ряда магазинов сети "Леруа Мерлен" в Подмосковье.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экс-начальник отдела СК в Петербурге осужден на 10 лет за взятки и присвоение вещдоков
Он также должен будет выплатить штраф в размере 5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС