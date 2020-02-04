В две больницы Москвы поступили сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Две больницы проверяют в Москве после анонимных сообщений о минировании. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в городскую клиническую больницу им. Д.Д. Плетнева на востоке Москвы, а также городскую клиническую больницу С.П. Боткина на севере столицы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, как отметил источник, на месте работают сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи с собаками.

Ранее во вторник шесть районных судов в Москве эвакуировали после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Кроме того, специалисты проверяют информацию о "минировании" ТРЦ на востоке Москвы, а также ряда магазинов сети "Леруа Мерлен" в Подмосковье.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".