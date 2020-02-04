Апелляционный суд в Москве оставил под стражей до 29 марта обвиняемого в шпионаже Уилана

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд во вторник признал законным продление до 29 марта срока содержания под стражей Пола Уилана, который обвиняется в РФ в шпионаже, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты на продление Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласил постановление судья. Рассмотрение жалобы защиты прошло в закрытом судебном заседании в связи с секретностью дела.

Защита обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана планирует в течение недели завершить ознакомление с материалами дела, после чего оно может быть передано в суд, сообщил ТАСС адвокат Владимир Жеребенков. "На следующей неделе мы планируем завершить ознакомление с материалами дела", - сказал он.

Адвокат сообщил, что не согласен с принятым решением, так как в его основу была положена характеристика из СИЗО, согласно которой Уилан склонен к побегу. "Была приложена противоречивая характеристика, содержащая взаимоисключающие утверждения о соблюдении Уиланом правил СИЗО и его склонности к побегу. Мы считаем, что продлевать ему арест на основании такой характеристики необоснованно", - сказал защитник.

Обвиняемый в настоящее время знакомится с материалами дела. После завершения ознакомления обвинительное заключение будет направлено для утверждения в прокуратуру, а затем дело передадут в суд.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.