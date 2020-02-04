{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана
Обновлено 

Апелляционный суд в Москве оставил под стражей до 29 марта обвиняемого в шпионаже Уилана

Защита обвиняемого планирует в течение недели завершить ознакомление с материалами дела, после чего оно может быть передано в суд

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд во вторник признал законным продление до 29 марта срока содержания под стражей Пола Уилана, который обвиняется в РФ в шпионаже, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты на продление Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласил постановление судья. Рассмотрение жалобы защиты прошло в закрытом судебном заседании в связи с секретностью дела.

Защита обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана планирует в течение недели завершить ознакомление с материалами дела, после чего оно может быть передано в суд, сообщил ТАСС адвокат Владимир Жеребенков. "На следующей неделе мы планируем завершить ознакомление с материалами дела", - сказал он.

Адвокат сообщил, что не согласен с принятым решением, так как в его основу была положена характеристика из СИЗО, согласно которой Уилан склонен к побегу. "Была приложена противоречивая характеристика, содержащая взаимоисключающие утверждения о соблюдении Уиланом правил СИЗО и его склонности к побегу. Мы считаем, что продлевать ему арест на основании такой характеристики необоснованно", - сказал защитник.

Обвиняемый в настоящее время знакомится с материалами дела. После завершения ознакомления обвинительное заключение будет направлено для утверждения в прокуратуру, а затем дело передадут в суд.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
КанадаСШАВеликобританияИрландияРоссияДело Пола Уилана
Реклама на ТАСС
Более 30 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за сильного ветра
К ликвидации аварии привлечено 83 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС