{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: в Северной Осетии установили личности напавших на журналиста

Ими оказались двое местных жителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Полицейские Северной Осетии установили личности двух злоумышленников, напавших на журналиста Дэвида Мамедова, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Личности нападавших установлены, ими оказались двое безработных жителей республики, с ними проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы регионального отделения Союза журналистов России, двое неизвестных, представившись правоохранителями, напали на журналиста Дэвида Мамедова. Они силой затащили его в автомобиль, устроили журналисту обыск и допрос, обвинили в распространении запрещенных веществ. 1 февраля Мамедов написал заявление в МВД. После инцидента члены североосетинского отделения Союза журналистов России потребовали найти виновных в нападении на Мамедова.

Журналист Мамедов забрал свое заявление. Уже несколько лет он сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Более 30 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за сильного ветра
К ликвидации аварии привлечено 83 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС