Источник: в Северной Осетии установили личности напавших на журналиста

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Полицейские Северной Осетии установили личности двух злоумышленников, напавших на журналиста Дэвида Мамедова, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Личности нападавших установлены, ими оказались двое безработных жителей республики, с ними проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы регионального отделения Союза журналистов России, двое неизвестных, представившись правоохранителями, напали на журналиста Дэвида Мамедова. Они силой затащили его в автомобиль, устроили журналисту обыск и допрос, обвинили в распространении запрещенных веществ. 1 февраля Мамедов написал заявление в МВД. После инцидента члены североосетинского отделения Союза журналистов России потребовали найти виновных в нападении на Мамедова.

Журналист Мамедов забрал свое заявление. Уже несколько лет он сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ.