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В Москве проверяют информацию о "минировании" метрополитена и вокзалов

По сообщениям источника в экстренных службах, объекты работают в штатном режиме

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют информацию о "минировании" Московского метрополитена, столичных вокзалов, а также ряда торгово-развлекательных центров, больниц и судов. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва Московского метрополитена, ряда столичных вокзалов, нескольких больниц, торгово-развлекательных центров и судов. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, метро Москвы, а также вокзалы работают в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась. На месте находятся представители экстренных служб, правоохранители и кинологи.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что шесть районных судов в Москве проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Кроме того, сообщалось, что специалисты проверяют информацию о "минировании" двух больниц, ТРЦ в Москве, а также ряда магазинов сети "Леруа Мерлен" в Подмосковье.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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