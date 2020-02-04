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Посадившую ребенка за руль каршеринговой машины женщину привлекли еще по 4 статьям КоАП

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении этой женщины

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Жительница Москвы, в отношении которой возбуждено уголовное дело за то, что она в нетрезвом состоянии посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля, привлечена еще к административной ответственности по четырем статьям КоАП РФ. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которая в нетрезвом виде 25 января посадила за руль каршеринговой машины ребенка в Москве, при этом на заднем сидении находился еще один ребенок. Женщина подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни).

"В настоящее время гражданка, арендовавшая каршеринговый автомобиль, привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 ("Нарушение правил перевозки людей") и ст. 12.6 ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов") КоАП РФ", - рассказал Васенин. По его словам, на женщину составлено также 11 административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 ("Уклонение от исполнения административного наказания") и один материал по ч. 2 ст. 12.7 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющем права управления транспортным средством") КоАП РФ.

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