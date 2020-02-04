Более 30 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Массовые отключения электричества происходят в Республике Дагестан из-за штормового ветра, порывы которого достигают 28 м/с. Без света остались около 30,5 тыс. человек. Об этом сообщает Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях… Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 30 500 человек)", - говорится в сообщении.

К ликвидации аварии привлечено 83 человека и 30 единиц техники. Температура воздуха на месте аварии - 11 градусов выше нуля.