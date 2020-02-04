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Источник: срок следствия по делу замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова продлен на пять месяцев

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов Министерство обороны РФ
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Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов
© Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Срок следствия по делу замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлен на пять месяцев, до конца июня. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"Срок следствия по его делу истекал 6 февраля. Однако его было решено продлить на пять месяцев - до 20 июня, так как следственной группе необходимо провести ряд экспертиз и выполнить ряд иных следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 млн 437 тыс. 536 рублей и на сумму не менее 6,5 млрд рублей.

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