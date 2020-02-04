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Суд отклонил жалобу на арест обвиняемого по делу о подготовке терактов в Петербурге

Ранее Георгий Чернышев просил суд избрать ему домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд признал законным арест местного жителя Георгия Чернышева, задержанного в конце декабря 2019 года за подготовку терактов в новогодние праздники. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Дзержинского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). <…> Суд оставил постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чернышев свою вину не признал и просил суд избрать ему домашний арест.

В конце декабря прошлого года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны два гражданина России, которые намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

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РоссияСанкт-Петербург
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