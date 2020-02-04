В деле экс-главы компании подрядчика СИЗО "Кресты" появился новый эпизод

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Новый эпизод - о злоупотреблении полномочиями - появился в деле бывшего гендиректора ОАО "ГСК" (было подрядчиком строительства следственного изолятора "Кресты" в Петербурге - прим. ТАСС) Виктора Кудрина. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, речь идет о злоупотреблениях полномочиями при строительстве крупнейшего в Европе изолятора.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Кудрина, бывшего генерального директора ОАО "ГСК", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении ГСУ СК по региону. По версии следствия, "с 2007 по 2015 годы между ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОАО "ГСК" были заключены госконтракт и дополнительные соглашения на выполнение работ по строительству СИЗО в Колпино". "Заказчиком на расчетные счета ОАО "ГСК" были перечислены более 12 млрд 208 млн рублей. Однако обвиняемый <…> не организовал выполнение по ним работ в полном объеме, подписал акты якобы выполненных работ <…> на сумму около 42 млн рублей", - сообщает ГСУ.

Затем, как добавили в СК, Кудрин направил указанные деньги на выполнение иных работ, связанных с исполнением государственного контракта, причинив существенный вред интересам государства в лице ГУ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Работы касались монтажа ограждений радиаторов и стояков отопления и системы вентиляции.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.