Автобусы с россиянами прибыли в аэропорт Уханя, откуда их эвакуируют в Россию

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Первые автобусы с россиянами, решившими вернуться на родину, прибыли вечером во вторник в аэропорт Тяньхэ города Ухань - административного центра провинции Хубэй (Центральный Китай). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил по телефону один из отъезжающих. Ухань является первоначальным очагом распространения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным, более половины числа инфицированных (13,5 тыс. случаев, в том числе 414 смертей) приходится на провинцию Хубэй,

"Настроение у всех можно охарактеризовать как сосредоточенное, - сказал собеседник агентства. - В нашем автобусе находилось девять человек - почти все, за исключением одного, - студенты Уханьского университета". По его словам, "с собой разрешили взять по одному чемодану весом до 28 кг". "Автобус был подан комфортабельный, с китайским водителем. Дорога до аэропорта заняла менее часа благодаря пустынным улицам", - добавил он.

Россиян среди заболевших в Ухане нет

Как заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов, Россия планирует в ночь на среду эвакуировать граждан РФ, находящихся в китайской провинции Хубэй. "Сегодня рано утром мы получили окончательное письменное разрешение на пролет наших самолетов. Поверьте, это тоже непростая процедура. Самолеты в пути. И мы рассчитываем, что нам сегодня, фактически за сегодняшнюю ночь, удастся наших людей отправить на родину", - сказал дипломат.

"Среди них нет заболевших", - подчеркнул Денисов. По его словам, эвакуироваться из Уханя выразили желание 132 россиянина. Россия, добавил он, может эвакуировать из Уханя граждан СНГ, не исключая Украины, однако от последних таких запросов пока не поступало.

Первый самолет

Первый самолет Воздушно-космических сил России уже вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян. Для подготовки к эвакуации в аэропорте Байкал в Улан-Удэ была создана временная стоянка для пяти военно-транспортных самолетов ВКС Ил-76 МД. Здесь они дозаправятся на обратном пути и отправятся далее в центральную часть России.

В самолетах ВКС будут необходимые средства диагностики, индивидуальной защиты, медицинские препараты. Для россиян в салоне оборудовали места для комфортного размещения, в полете их будут сопровождать специалисты РХБ-защиты, военные медики, вирусологи и бортпроводники. По прилете эвакуированные пройдут противоэпидемиологические и профилактические мероприятия, а также будут помещены в карантин на 14 дней.

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что для размещения эвакуированных выбрано место, однако не раскрыло, где оно находится. Туда уже сегодня будут направлены врачи-инфекционисты, эпидемиологи и ревматологи, которые будут консультировать медиков, привлеченных к работе с помещенными в карантин.

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