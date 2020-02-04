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В Петербурге в заброшенном здании нашли четыре тела со следами укусов животных

По предварительным данным, двое мужчин и две женщины погибли несколько суток назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Тела четырех человек со следами укусов животных нашли в заброшенном здании на территории Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В здании бывшей столовой найдены четыре трупа: двое мужчин и две женщины", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на лицах и руках погибших виднеются следы укусов животных, а тела обнаружил случайный прохожий. По предварительным данным, смерть людей наступила несколько суток назад, ее причина устанавливается.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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РоссияСанкт-Петербург
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