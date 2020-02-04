Проблема, вызвавшая задержку объявления результатов собраний партактива в Айове, решена

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники аппарата Демократической партии в штате Айова обнаружили и устранили проблему, помешавшую минувшей ночью огласить итоги собраний партийных активистов по выдвижению делегатов на национальный съезд, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на руководителя организации Демократической партии в штате Айова Троя Прайса.

По его словам, задержка с оглашением результатов связана с тем, что в результатах с более чем 1,6 тыс. собраний партийных активистов "возникли несоответствия". "Причина этих несоответствий была неясна, необходимо было провести расследование, а на это нужно время, - заявил он. - Пока шло расследование, сотрудники аппарата Демократической партии в штате Айова запустили запасной метод обработки результатов и осуществляли подсчет вручную, что заняло времени больше, чем предполагалось".

В ходе расследования, отметил он, выяснилось, что программа, предназначенная для обработки поступающих данных, корректно фиксировала информацию, но выдавала только частичные результаты. "Проблема выявлена и устранена", - подчеркнул он, заявив о намерении представить итоги собраний партийных активистов в Айове в течение дня.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году. Число делегатов от этого штата на национальном съезде демократов сравнительно невелико - 41 делегат, но поскольку Айова - первый штат, где проводятся собрания партактива, полученные там результаты служат важным политическим барометром популярности претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.