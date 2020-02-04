СК возбудил дело после избиения отчимом пасынка в Москве

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело о неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей (ст. 117 УК РФ). Установлено местонахождение мужчины, и принимаются меры к его задержанию", - сказали в СК.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о неоднократном избиении отчимом пасынка в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, отчим в ходе воспитания малолетних детей супруги неоднократно применял к ним физическую силу. Следователи также проверят условия жизни детей и установят все причины преступления. Кроме того, следствие по поручению центрального аппарата ведомства проверят действия сотрудников органов системы профилактики на наличие халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования уголовного дела и проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в отношении мужчины 1981 года рождения полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Уполномоченный при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлана Тлинова сообщила ТАСС, что, предварительно, личность мужчины установлена, он прописан в селении Малка Зольского района, но с семьей живет в Москве около 10 лет, работает в одном из крупных сетевых магазинов. Глава республики Казбек Коков взял ситуацию на контроль. По словам Тлиновой, ведется работа с московскими следователями, полицейскими и уполномоченным по правам ребенка, семью навестят специалисты.