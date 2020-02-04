Жителя Ростовской области заподозрили в распространении детской порнографии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину в Ростовской области, который подозревается в незаконном распространении порнографии с участием несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СК РФ на своем канале в "Там-Там".

По версии следствия, подозреваемый в интернете знакомился с несовершеннолетними, после чего отправлял им фото- и видеоматериалы порнографического содержания, в том числе с участием детей.

"В отношении 37-летнего жителя Новочеркасска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконный оборот порнографических материалов"), п. "г" ч. 2 ст. 242.1 ("Незаконный оборот материалов с изображением несовершеннолетних"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.