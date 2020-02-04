{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителя Ростовской области заподозрили в распространении детской порнографии

Мужчина знакомился с несовершеннолетними в интернете, после чего отправлял им фото- и видеоматериалы порнографического содержания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину в Ростовской области, который подозревается в незаконном распространении порнографии с участием несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СК РФ на своем канале в "Там-Там".

По версии следствия, подозреваемый в интернете знакомился с несовершеннолетними, после чего отправлял им фото- и видеоматериалы порнографического содержания, в том числе с участием детей.

"В отношении 37-летнего жителя Новочеркасска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконный оборот порнографических материалов"), п. "г" ч. 2 ст. 242.1 ("Незаконный оборот материалов с изображением несовершеннолетних"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Уголовное дело возбудили после смерти российского советника и его супруги в Цхинвале
По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть супругов наступила в результате отравления угарным газом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС