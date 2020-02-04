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Более 11 тыс. жителей Липецка остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Причиной аварии стал порыв подающего трубопровода

ТАСС, 4 февраля. Авария на трубопроводе, произошедшая во вторник вечером в Липецке, привела к отключению отопления и горячей воды в домах, где проживают свыше 11 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате порыва подающего трубопровода диаметром 500 мм начало падать давление в системе с последующим аварийным отключением горячего водоснабжения и теплоснабжения. Без горячей воды и отопления остались 11 тыс. 352 человека, Липецкая районная больница, школа и два детских сада", - сказали в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 февраля температура воздуха в Липецкой области опустится до 7 градусов мороза.

Теги
РоссияЛипецкая область
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