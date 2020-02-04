Демократы отказались проверять программу, давшую сбой на партсобраниях в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предлагало отделению Демократической партии штата Айова протестировать программу, сбой которой позднее помешал огласить результаты собраний партийных активистов (кокусов) по выдвижению делегатов на национальный съезд, но получило отказ. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканалу Fox News исполняющий обязанности главы МВБ Чед Вулф.

"Наше агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры предлагало протестировать это приложение на предмет выявления попыток внедрения. Они [демократы] отклонили предложение, поэтому возникла пара проблем", - пояснил Вулф. По его оценке, такой подход оппозиционной партии затрагивает вопрос о "доверии народа к системе голосования".

И. о. главы МВБ заверил, что "никто не взламывал" программу, предназначенную для обработки результатов собраний активистов Демократической партии. Министерство не выявило признаков "вредоносной киберактивности" во время кокусов в Айове, добавил Вулф, объяснив первопричины разразившегося скандала "проблемами с перегрузкой и загрузкой" упомянутой выше программы.

Как информировал во вторник руководитель отделения Демократической партии в этом штате Трой Прайс, задержка с оглашением результатов связана с тем, что в результатах с более чем 1,6 тыс. собраний партийных активистов "возникли несоответствия". Выяснилось, что программа, предназначенная для обработки поступающих данных, корректно фиксировала информацию, но выдавала только частичные результаты. "Проблема выявлена и устранена", - заверил Прайс, пообещав опубликовать итоги собраний партийных активистов в Айове в течение дня.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году. Число делегатов от этого штата на национальном съезде демократов сравнительно невелико - 41 делегат, но поскольку Айова - первый штат, где проводятся собрания партактива, полученные там результаты служат важным политическим барометром популярности претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.