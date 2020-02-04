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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

Срок следствия по делу о покушении на главу Центра "Э" по Ингушетии продлили до начала мая

В связи с этим суд продлил срок ареста подозреваемых Алихана Белхароева, Хасана Полонкоева, его племянника Аслана Полонкоева, а также Али Картоева на три месяца

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России продлил еще на три месяца срок предварительного следствия по уголовному делу о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября прошлого года в Москве. Убийца выстрелил около десяти раз и скрылся на автомобиле. Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение - его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря Басманный суд арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека. В ноябре прошлого года Басманный суд заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. Позднее стало известно об аресте Гилани Костоева и Ахмеда Арапиева.

"В рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа продлен срок следствия на три месяца, а всего до 18 месяцев, то есть до 6 мая. Органами следствия в Басманный суд Москвы направлены ходатайства о продлении всем фигурантам дела срока нахождения под стражей до этой же даты", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Басманного суда, срок ареста на три месяца во вторник уже продлен в отношении Алихана Белхароева, Хасана Полонкоева и его племянника Аслана Полонкоева, а также Али Картоева. Аналогичные ходатайства суд в закрытом режиме рассмотрит в среду в отношении Исы Накастоева, З. Полонкоева и Магомеда-Гази Чаниева. Согласно справке ФСБ России, Хасан Полонкоев является лидером боевого крыла организованного преступного сообщества, под руководством которого было совершено нападение на Эльджаркиева. Следствие неоднократно заявляло об угрозах со стороны родственников обвиняемых и сторонников Полонкоева.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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