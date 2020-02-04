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Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии

Машина, в которой помимо россиянки находились еще два человека, упала в овраг
Описание
© Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"В транспортном средстве, которое упало [в овраг] в результате схода лавины, находились три человека. В результате происшествия скончалась одна женщина - гражданка России. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями подняли из оврага двух человек, один из них - гражданин Грузии, у которого переломы, а второй - гражданин Армении", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшие доставлены в безопасное место и их жизни опасность не угрожает.

ЧП произошло у города Степанцминда, который является последним населенным пунктом у подъезда к границе. Изначально грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщала, что автомобилем управлял гражданин России, который находился на горнолыжном курорте Гудаури и возвращался на родину.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК Грузии.

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Грузия
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