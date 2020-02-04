Напавшие на журналиста во Владикавказе приняли его за закладчика наркотиков

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Неизвестные, напавшие 1 февраля на журналиста Дэвида Мамедова во Владикавказе, оказались добровольными помощниками полиции, по случайности принявшими его за закладчика наркотиков, сообщила во вторник пресс-служба Союза журналистов Республики Северная Осетия - Алания (региональное отделение Союза журналистов России).

"Нападавшие на Дэвида Мамедова только что задержаны. Журналист их опознал. Выяснилось, что это добровольцы, которые ведут поиски закладчиков наркотиков, помогая полиции. Оба извинились перед Мамедовым, объяснив, что журналист показался им подозрительным. Их извинения приняты - Мамедов отозвал свое заявление", - говорится в сообщении.

Один из задержанных - представитель казачьей народной дружины, житель села Фарн Правобережного района Северной Осетии, другой - житель поселка Заводского, уточнили в пресс-службе.

Нападение на Дэвида Мамедова произошло в первой половине дня 1 февраля во Владикавказе на улице Чапаева. К журналисту подошли два человека и, применив силу, посадили его в автомобиль "Нива", после чего стали проверять его личные вещи и одежду на предмет наличия запрещенных веществ. Ничего не обнаружив, молодые люди посоветовали Мамедову "выглядеть, как местный". Журналист обратился в полицию, которой потребовалось двое суток на проведение оперативно-разыскных мероприятий и установление подозреваемых.