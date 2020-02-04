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В Москве присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро

Инцидент произошел 2 сентября 2018 года на станции "Курская". Различные судебные экспертизы, проведенные в ходе расследования дела, подтвердили причастность мужчины к преступлению

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Коллегия присяжных во вторник вынесла обвинительный вердикт обвиняемому в убийстве сотрудника полиции на станции метро "Курская" в столице в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.

"Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт", - сказала представитель суда.

44-летний Нурлан Муратов обвиняется по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский остановил мужчину для проверки документов и отвел его в комнату полиции на станции метро для составления административного протокола. Мужчина выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.

В ходе расследования были проведены судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико- химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к преступлению.

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