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В Приморье трехлетний ребенок жил на ферме вместе с животными

Его забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники опеки и попечительства в Приморском крае вместе с полицейскими в ходе рейда обнаружили семью, в которой трехлетний ребенок проживал в подсобном посещении фермы вместе с животными. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"Участниками рейда выявлена трехлетняя опекаемая девочка, проживающая вместе с опекуном в небольшой комнатке одного из подсобных помещений фермы для крупного рогатого скота на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В помещении, где живет ребенок, инспекторы ПДН обнаружили за печкой загон с животными (телятами и козлятами), мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе", - говорится в сообщении.

Внутри помещение не приспособлено для проживания человека, детские вещи были разбросаны в беспорядке по всей комнате. "Опекун пояснила, что в связи с большой загруженностью на своей работе ей удобнее постоянно проживать с малолетней внучкой в этом помещении на ферме, чем в доме, который находится на территории села", - уточняется в сообщении.

Ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Уссурийске.

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РоссияПриморский край
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