Суд смягчил меру пресечения экс-члену правления банка "Советский" по делу о хищениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему члену правления банка "Советский" Кириллу Ласкину в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие обратилось в Куйбышевский райсуд с ходатайством, в котором просило для Ласкина вместо домашнего ареста запрет выходить из дома поздно вечером и ночью, отправлять и получать письма, пользоваться мобильным телефоном и интернетом.

"Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил заявленное следствием ходатайство", - сказали в пресс-службе судов.

Зимой прошлого года Ласкин был задержан в рамках расследования дела о хищении 2 млрд рублей в 2014 году. В феврале по решению суда он был заключен под стражу, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Весной прошлого года Санкт-Петербургский горсуд изменил меру пресечения на домашний арест.

В 2015 году ЦБ РФ ввел в банке "Советский" временную администрацию. Функции по управлению банком были возложены на Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский".