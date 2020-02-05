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Расследование нападения на Эллу Памфилову
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Суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в нападении на Памфилову

Ахад Карабалаев на момент совершения нападения страдал хроническим психическим расстройством, заключили эксперты
Бахыт Карабалаев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Бахыт Карабалаев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд направил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, обвиняемого в разбойном нападении и проникновении в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, эксперты обнаружили у него психическое расстройство.

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По ее словам, Карабалаев не осознавал опасность своих действий и руководить ими.

Ахад Карабалаев, незаконно находившийся на территории России с 2014 года без постоянных места жительства и источника дохода, обвиняется в разбойном нападении, совершенном с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Суд и следствие установили, что 6 сентября 2019 года Карабалаев проник в дом Памфиловой, чтобы украсть деньги и ценности, но был застигнут хозяйкой дома. Она оказала ему активное сопротивление, после чего он скрылся с места преступления. На следующий день Карабалаев был задержан.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаРасследование нападения на Эллу Памфилову
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