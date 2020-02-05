В Москве злоумышленник похитил более 5 млн рублей с карты у женщины

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении злоумышленника, обманувшего женщину и снявшего с ее счета более 5 млн рублей с помощью удаленного доступа к приложению на телефоне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"4 февраля от неработающей 1960 года рождения поступило сообщение о краже денежных средств с банковского счета. Установлено, что 3 февраля неизвестный, позвонив и представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом сохранения денежных средств на банковском счете, принадлежащем гражданке, убедил последнюю скачать на свой сотовый телефон программное обеспечение. После этого он воспользовался удаленным доступом через приложение на телефоне. Злоумышленник, получив от нее разрешение о допуске третьих лиц, похитил с ее банковского счета денежные средства в сумме 5,24 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.