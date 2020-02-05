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Полиция возбудила дело из-за ограбления актера Глинникова, сыгравшего в сериале "Интерны"

У актера украли iPhone 11 Pro Max стоимостью более 113 тыс. рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления актера Ильи Глинникова, сыгравшего в сериале "Интерны", у которого неизвестный вырвал из рук смартфон на улице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело по статье "Грабеж" возбуждено на неизвестного мужчину, после того как он открыто похитил смартфон у актера Глинникова", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления полиции пояснили, что 27 января в полицию обратился гражданин 1984 года рождения с заявлением о том, что 18 января он проходил мимо парка по Сущевскому Валу и держал в руке принадлежащий ему телефон iPhone 11 Pro Max стоимостью 113 990 рублей. "В этот момент гражданин почувствовал толчок в спину, после чего неизвестный мужчина выхватил из его руки указанный выше телефон и побежал в сторону улицы Новослободской. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж")", - сказали в пресс-службе.

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