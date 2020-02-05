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СК просит ареста отчима, обвиняемого в систематическом избиении пасынка в Москве

Также следователи проверят условия жизни детей и действия сотрудников органов системы профилактики на наличие халатности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следствие добивается ареста отчима, обвиняемого в систематическом избиении пасынка в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

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По данным следствия, мужчина 1981 года рождения в ходе воспитания малолетних детей супруги неоднократно применял к ним физическую силу. "В ходе допроса мужчина признался в применении им недозволенных методов воспитания детей", - добавила Иванова. Он обвиняется в неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей (ст. 117 УК РФ). Ранее в отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ - об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Следователи также проверят условия жизни детей и действия сотрудников органов системы профилактики на наличие халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования уголовного дела и проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Уполномоченный при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлана Тлинова сообщила ТАСС, что, по предварительным данным, личность мужчины установлена, он прописан в селении Малка Зольского района, но с семьей живет в Москве около десяти лет, работает в одном из крупных сетевых магазинов. Глава республики Казбек Коков взял ситуацию на контроль. По словам Тлиновой, ведется работа с московскими следователями, полицейскими и уполномоченным по правам ребенка, семью навестят специалисты.

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